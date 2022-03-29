7-летняя девочка вошла в Книгу рекордов, как самая юная оперная певица

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Книге рекордов Гиннесса объявили, что американская девочка Виктори Бринкер получила почетный титул как профессиональная оперная певица самого юного возраста.

Организация сообщила, что Виктори Бринкер достигла рекорда в возрасте 7 лет и 314 дней после участия в восьми профессиональных выступлениях на шоу "Огни и легенды" в Питтсбургском общественном театре.

"Я рано начала говорить и начал петь в возрасте 2 лет. В возрасте от 2 до 3 лет я запоминала целые компакт-диски с хорошим звуком. Я всегда пела", - прокомментирвала свой успех девочка.

Юная певица сказала, что заинтересовалась оперой незадолго до своего 6-летия, когда ее мать познакомила ее с этим видом искусства.

"Мне нравятся сложные аранжировки, техника, необходимая для пения, все прогоны и разные языки, на которых написаны все арии", - сказала она.

Бринкер пригласили на Lo Show Dei Record, итальянскую передачу, посвященную рекордам Гиннесса, где она получила сертификат о своем достижении во время воскресного шоу.