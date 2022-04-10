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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Умер президент Исторического музея Александр Шкурко

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Скончался президент Государственного исторического музея (ГИМ) Александр Шкурко, сообщили в воскресенье в музее.

"С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год", - сказали в ГИМ.

Александр Шкурко - российский историк. Окончил исторический факультет МГУ. С 1982 по 1992 годы был первым заместителем министра культуры РСФСР, с 1992 по 2010 - директором ГИМ. Специалист по скифской археологии. Лауреат Государственной премии РФ в области культуры (2003). Почетный профессор МГУ.

Александр Шкурко Исторический музей
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