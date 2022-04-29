Владельцы "Пушкинской карты" купили билетов в театры, музеи и кино на 5 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 8 млн билетов в театры, музеи и кино на сумму 5 млрд рублей приобрели владельцы "Пушкинской карты", сообщили в Минкультуры РФ.



"За время существования программы "Пушкинская карта" ребята совершили по картам более 8 млн покупок на общую сумму свыше 5 млрд рублей, более 3 млрд из них было потрачено в 2022 году", - сообщили в пресс-службе министерства.



Как отметила глава ведомства Ольга Любимова, чаще всего по "Пушкинской карте" приобретаются билеты в театр.

"Среди всех покупок по карте 41 % составляют билеты в театры, 18% – в кинотеатры, по 16% - на выставки и концерты. Более 95% покупок совершается онлайн: ребята предпочитают покупать билеты в интернете - на сайтах учреждений культуры, билетных систем или в витринах для поиска билетов через приложение "Госуслуги. Культура" и портал "Культура.РФ", - добавила министр.



В министерстве также сообщили, что после Москвы (10% покупок) наиболее активными регионами по покупкам билетов по Пушкинской карте стали Татарстан (9%), Башкортостан (7%), Санкт-Петербург (6%).



Программа "Пушкинская карта" стартовала в России 1 сентября 2021 года. Это специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. В 2021 году на каждую такую карту зачислено по 5 000 рублей из государственного бюджета. Всего в России выпущено уже более 5 млн карт.