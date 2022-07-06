Минкультуры упростит привлечение в Россию иностранных артистов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры готовит законопроект, который облегчит привлечение иностранных деятелей культуры на гастроли и проектную работу в России, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве. Речь идет о поправках в статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Когда они будут приняты, список артистов, привлекаемых к трудовой деятельности государственными и муниципальными учреждениями культуры, будет определять Минкультуры совместно с профильным сообществом. Все расходы, связанные с привлечением высококвалифицированных специалистов, будут осуществляться за счет российских учреждений культуры.

"Привлечение иностранных артистов будет способствовать плодотворному творческому обмену, расширению репертуарного предложения для отечественных любителей искусства, укреплению особого статуса и авторитета российской культуры и искусства в период поднятия престижа РФ на международной культурной и гуманитарной арене", - считают в ведомстве.

Федеральные театры и концертные организации ежегодно привлекают не менее 700 высококвалифицированных специалистов в области искусства: режиссеров-постановщиков, балетмейстеров-постановщиков, художников-постановщиков, дирижеров, артистов, исполнителей и другие творческих работников из различных стран, в том числе из СНГ, отметили в Минкультуры.

После 24 февраля ряд иностранных деятелей культуры уехали из России, отказавшись от участия в совместных проектов.