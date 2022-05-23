Принадлежащая Мурманскому пароходству картина Рериха снова выставлена на торги

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На аукцион выставлена картина Николая Рериха "Поморяне. Вечер" Николая Рериха, которая входит в перечень имущества АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом), следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс").

Начальная цена лота составляет 91,5 млн рублей. В эту сумму в марте картину оценили эксперты ООО "Научно-исследовательская независимая экспертиза им. П.М.Третьякова".

Задаток определен в размере 20%, шаг аукциона составит 5%. Аукцион пройдет на электронной площадке "Вердиктъ" 30 июня. Заявки на участие в торгах принимаются 23 мая по 28 июня. Торги проведет ООО "Лаборатория антикризисных программ".

Эту картину, еще десять работ Рериха и "У берега Капри" Ивана Айвазовского следователи в сентябре 2019 года изъяли при обысках у учредителя ММП Николая Куликова по уголовному делу о злоупотреблениях.

В июне 2020 года судебные приставы выставили картину "Поморяне. Вечер" на торги за 78,163 млн рублей. В июле торги были отменены. На тот момент сообщалось, картину передали на хранение в Государственный музей искусства народов Востока.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году. Процедура наблюдения в отношении предприятия была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - в октябре 2020 года. Эта процедура продлена до 6 октября 2022 года.

Куликов проходит фигурантом по делам о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК) и о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК). Из материалов Мурманского областного суда следует, что ущерб по четырем вменяемым ему эпизодам оценен в общей сложности примерно в 1,27 млрд рублей. При обысках, кроме картин, у него изъяли также документы, связанные с деятельностью офшорных компаний.