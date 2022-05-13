Самым богатым чиновником правительства оказался глава департамента энергетики Ливинский

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В правительстве РФ самый высокий доход за 2021 год задекларировал директор департамента энергетики Павел Ливинский. В минувшем году он заработал 121,4 млн рублей. Декларации чиновников опубликованы на сайте правительства.

Ливинскому принадлежат два участка земли площадью 2840 и 378 квадратных метров, жилой дом площадью 2139,7 квадратного метра, квартира площадью 118,5 квадратного метра и четыре машиноместа, говорится в его декларации. Кроме того, в пользовании у чиновника имеются две квартиры площадью 209,3 и 237,2 квадратного метра.

Ливинский пришел в правительство в январе 2021 года, до этого он был гендиректором ПАО "Россети".

Вторым по размеру доходов в правительстве оказался заместитель руководителя секретариата вице-премьера Александра Новака Георгий Нозадзе с 99,5 млн рублей, годового дохода двумя квартирами в 161,9 и 64,7 квадратного метра и долей в квартире площадью 82,6 квадратного метра.

До мая 2021 года Нозадзе был директором по стратегии развития бизнеса "НОВАТЭКа".

Замыкает тройку лидеров директор департамента транспорта Анатолий Мещеряков. Он задекларировал 81,1 млн рублей. Ему принадлежат три земельных участка площадью 2304, 678, 1924 квадратных метров, два жилых дома площадью 354,8 и 154 квадратного метра, квартира площадью 138,7 квадратного метра, машиноместо и два нежилых помещения.

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков по итогам 2021 года заработал 12,1 млн рублей.

Входивший годом ранее в топ-3 по доходам полпред премьера в конституционном и верховном судах Михаил Барщевский в 2021 году задекларировал 25,75 млн рублей против почти 34 млн рублей годом ранее.

Как сообщалось, задекларированный доход премьер-министра Михаила Мишустина в 2021 году составил 18,32 млн рублей, что примерно на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее.

Самым богатым из министров остался глава Минпромторга Денис Мантуров, уже не раз объяснявший свой уровень доходов периодом работы в бизнесе. За 2021 год он задекларировал 704,7 млн рублей дохода, на 5% меньше, чем в 2020 году. В автопарке министра промышленности и торговли по-прежнему значится автомобиль Tesla Х100D и отечественная Lada Vesta.