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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Российской кинопродукцией заинтересовались ближневосточные дистрибьюторы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Исторические сериалы и анимация вызвали интерес у ближневосточных дистрибьюторов контента по итогам рынка телевизионного контента DISCOP Dubai, сообщили в "Роскино".

Российская киноиндустрия подвела итоги участия в рынке телевизионного контента DISCOP Dubai, проходившем 17-19 мая в Дубае. "Наибольший интерес российский контент вызвал у представителей ОАЭ, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Ливана; в топе предпочтений оказались исторические и мелодраматические сериалы, анимация", - говорится в сообщении пресс-службы "Роскино2.

Уточняется, что всего российские компании провели более 200 встреч с дистрибьюторами, телеканалами и VOD-платформами, при этом обсуждались не только продажа контента, но и совместное производство.

"Установлены важные деловые контакты с ключевыми игроками. Роскино продолжит курс на Восток - в рамках DISCOP Dubai российская индустрия получила приглашение ещё на несколько международных кинорынков. Также мы прорабатываем вопрос участия в рынках контента с Вьетнамом, Индией, продолжаем диалог с ОАЭ и другими странами", - сообщила генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто, слова которой привели в пресс-службе.

Роскино
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