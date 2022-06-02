Названы финалисты национальной премии "Большой книги"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Финалистами национальной литературной премии "Большая книга" стали десять авторов, среди которых Павел Басинский с исследованием об "Анне Карениной", Гузель Яхина с романом "Эшелон на Самарканд", Алексей Варламов с биографической книгой о философе Розанове и София Синицкая с романом "Хроника Горбатого".

В финал премии также вышли Руслан Козлов и "Stabat Mater", Афанасий Мамедов с историческим детективом "Параход Бабелон", Сергей Беляков с книгой "Парижские мальчики в сталинской Москве", Дмитрий Данилов и "Саша, привет!", Олег Ермаков и "Родник Олафа", "Каждые сто лет. Роман с дневником" Анны Матвеевой.

"В нынешнем списке финалистов отчетливо жанровых вещей, например, научной или около того фантастики, нет. Все наши финалисты из той области, которую как раз на жаргоне фантастов принято называть мейнстримом – то есть достаточно традиционной в выборе темы и материала литературы. Но это, разумеется, не означает какой-либо косности в эстетическом подходе, в творческих методах, наконец, в самом мировидении", - считает председатель совета экспертов, заместитель главного редактора "Нового мира" Михаил Бутов.

Из 303 работ, выдвинутых на соискание премии в начале года, в длинный список вошли 49 произведений, из которых совет экспертов отобрал 10 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Финалисты были отобраны советом экспертов. Теперь к работе приступит жюри, в которое входят члены Литературной академии. Это более ста литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.

Имена лауреатов "Большой книги" 2022 года будут объявлены на торжественной церемонии в декабре.

В июне на книжном рекомендательном сервисе LiveLib начнется народное голосование. Желающие принять в нем участие смогут прочесть и послушать их книги на сайте и в приложениях сервиса ЛитРес.

Как сообщалось, в длинный список, оглашенный в апреле, были отобраны, в частности, новый роман Быкова "Истребитель", ставший бестселлером роман Дмитрия Глуховского "Пост", сборник рассказов Анатолия Гаврилова "Под навесами рынка Чайковского", "Имени такого-то" Линор Горалик, "Исландия" Алексея Иличевского, "Никому ни за что ничего не будет" Сергея Солоуха, "Русская зима" Романа Сенчина и "Кремулятор" Саши Филипенко.

В рамках "Большой книги" пройдет пятый сезон премии "Литблог", созданной для поощрения обсуждения словесности в сети и выбора лучших текстов о современной русской литературе. Прием заявок начнется 1 августа и продлится до 31 октября включительно.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", учредители которого - АО "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь", компания Vi. Соучредители премии: Минцифры, Минкультуры, Институт русской литературы РАН и др.