Новому залу Дома музыки в Москве присвоено имя Шнитке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Имя великого советского и российского композитора Альфреда Шнитке присвоено новому залу Московского международного Дома музыки.

Как сообщает пресс-служба ММДМ, с такой инициативой выступил народный артист СССР, "Артист мира" ЮНЕСКО, президент ММДМ Владимир Спиваков.

Шнитке ценил талант Спивакова, посвятив ему "Пять фрагментов по картинам Иеронимуса Босха" для скрипки, тенора, тромбона и камерного оркестра. Произведения композитора являются важной частью концертного репертуара Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России.

Несколько лет назад Спиваков приобрел личные вещи композитора у его семьи. Размещенные в небольшой "Мемориальной комнате Альфреда Шнитке", они стали частью уникального арт-пространства нового многофункционального зала Дома музыки.

За два года работы этот зал завоевал любовь артистов и публики, а "Мемориальная комната Альфреда Шнитке" стала органичной частью его художественного облика.

"Конечно же, самым очевидным следующим шагом было присвоить залу имя Альфреда Шнитке, -сказал президент ММДМ. - И я очень рад, что моя инициатива встретила одобрение у коллег и зрителей, а также получила поддержку мэра Москвы. Наш большой зал носит имя выдающегося дирижера Евгения Светланова, а замечательный многофункциональный зал теперь будет носить имя его современника Альфреда Шнитке. Это - дань памяти и уважения великим талантам и человеческому гению".