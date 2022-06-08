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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Виртуальный концертный зал появится в алтайском Заринске

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Виртуальный концертный зал появится к новому учебному году в детской музыкальной школе №2 в Заринске (Алтайский край), сообщает пресс-центр краевого правительства.

В рамках нацпроекта "Культура" на оборудование зала в Заринске из федерального бюджета направили 1 млн рублей. На эти средства приобрели проекционный экран и лазерный проектор, акустическую систему, микшерный пульт и ноутбук. Оборудование уже полностью смонтировали, сотрудники музыкальной школы прошли обучение. Сейчас завершаются работы по оформлению концертного зала, первые трансляции в котором пройдут уже в начале учебного года.

"В нашей музыкальной школе по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучается 502 ребенка. Открытие виртуального концертного зала в школе будет большим культурным событием не только для коллектива, но и для жителей города и позволит заринчанам стать частью единого концертного пространства России и всего мира", - отметила директор музыкальной школы Галина Голубовская, слова которой приведены в сообщении.

Также проект виртуального концертного зала позволит привлечь новых слушателей и расширит возможности школы по популяризации классической музыки среди учащихся.

В региональном Минкультуры отметили, что в конце 2022 года еще один виртуальный концертный зал откроют в Камне-на-Оби на базе Центральной библиотеки имени Михаила Борисова.

Алтайский край Заринск
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