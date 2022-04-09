В Минкультуры РФ заявили о возвращении задержанных в Финляндии картин

Екатерининский дворец в музее-заповеднике "Царское село" Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии, ранее задержанные в Финляндии, находятся на территории России, сообщили в Минкультуры РФ.

"Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что одна из машин прибудет в Санкт-Петербург с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии.

Две другие машины доставят картины в московские музеи.

Задержание российских картин на финской границе

4 апреля таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкультуры РФ тогда сообщили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии - "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" (в экспозиции были работы из Государственного Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины") и "Форма бесконечности" (работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока).

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу" о том, что проблема с возвращением российских произведений искусства связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций.

Позже Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень. И картины, задержанные ранее на финской таможне, продолжили транспортировку на родину.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал взыскать с Финляндии неустойку за этот арест.