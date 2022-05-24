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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:07

Швыдкой сообщил о решении временно не вывозить российские экспонаты за рубеж

Он сослался на позицию МИД и Минкультуры

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Произведения искусства из российского музейного фонда не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны, пока ситуация в мире не станет спокойнее, сообщил "Интерфаксу" представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я думаю, что надо просто понимать, что на какое-то время эти вещи должны побыть дома. Может это самое главное, чтобы сегодня, это общая такая позиция с Минкультуры и МИД РФ, вещи побыли дома какое-то время, пока ситуация не успокоится. Потому что, мне кажется, что сегодня лучше принимать выставки, чем отправлять российские произведения искусства за рубеж, даже, может быть, в дружественные и нейтральные страны", - сказал он.

Вернуться к участию в зарубежных выставках будет можно, "когда ситуация будет более спокойной", полагает он.

"Другое дело, что есть пространство Содружества независимых государств, но я думаю, что речь (об отправке экспонатов), скорее всего, должна идти о 2023 годе", - добавил Швыдкой.

Что касается экспонатов, которые были вывезены за границу до 24 февраля, то, по его словам, 95% из них уже вернулись в Россию.

"Речь идет о каких-то единичных вещах и все идет абсолютно по плану", - отметил он. Он признал технические проволочки с несколькими картинами в Италии, но назвал вопрос решаемым.

Ранее 24 мая директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что музей не будет вывозить экспонаты на зарубежные выставки в течение ближайшего года, поскольку не получит на это разрешения.

4 апреля таможня Финляндии сообщила, что из-за санкций Евросоюза задержала работы из российских музеев. В Минкультуры России уточняли, что задержанные картины участвовали в выставках в Италии и среди них были экспонаты из Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины", Третьяковской галереи и Государственного музея Востока. Швыдкой тогда объяснил задержание картин бюрократическими процедурами. 9 апреля все экспонаты вернулись в Россию.

Михаил Швыдкой Италия Минкультуры МИД Михаил Пиотровский Эрмитаж
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