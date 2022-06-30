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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Выставка работ Василия Поленова, которую Минкультуры планировало провести в 2024 году во Франции, пройдет в одной из стран Ближнего Востока, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Она сказала это на заседании попечительского совета Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д.Поленова. Музей предлагал провести две выставки в 2024 году к 180-летию художника.

"Готовы поддержать выставочные инициативы музея, приуроченные к 180-летию Поленова. В частности, в 2024 году мы планирует проведение двух масштабных юбилейных выставок. Да, одну мы собирались проводить во Франции. Значит, проведём на Ближнем Востоке, это вопрос наших договорённостей, нашей постоянной работы", - сказала министр.

По ее словам, ведомство уже прорабатывает вопрос о месте проведения зарубежной выставки.

Вторая выставка пройдет в Русском музее.

24 июня Минкультуры сообщило, что вывоз российских музейных экспонатов за рубеж на выставки временно запрещен с 3 марта, а сотрудничество по проведению выставок с дружественными странами будет возобновлено с 2023 года. Это решение было принято в связи с трудностями, которые возникли при возвращении музейных ценностей из-за рубежа после 24 февраля из-за санкций и сбоев в логистике.

Василий Поленов Минкультуры Франция Ближний Восток Русский музей
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