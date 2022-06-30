Принадлежащую Мурманскому пароходству картину Рериха не удалось продать

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Признаны не состоявшимися торги, на которые была выставлена картина "Поморяне. Вечер" Николая Рериха, входящая в перечень имущества АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, находится в процедуре банкротства). Это следует из данных на электронной площадке "Вердиктъ".

На торги не поступило ни одной заявки.

В мае картину выставили на торги с начальной ценой 91,5 млн рублей. Задаток был определен в размере 20%, шаг аукциона - 5%.

Организатором торгов выступало ООО "Лаборатория антикризисных программ".

В марте рыночную стоимость картины - 91,5 млн рублей - определили эксперты ООО "Научно-исследовательская независимая экспертиза им. П.М.Третьякова". В отчете они указали, что Рерих постоянно входит в рейтинг самых дорогих художников по версии ArtInvestment и что в 2013 году "Мадонна Лаборис (Труды Богоматери)" Рериха на аукционе Bonhams была продана по рекордно высокой цене для специализированных русских торгов мировых аукционных домов - 7,9 млн фунтов стерлингов ($12,1 млн).

В сентябре 2019 года следствие при обысках по уголовному делу о злоупотреблениях изъяло у учредителя ММП Николая Куликова 11 работ Рериха, включая "Поморян", а также картину Ивана Айвазовского "У берега Капри".

В июне 2020 года судебные приставы выставили картину "Поморяне. Вечер" на торги за 78,163 млн рублей. В июле торги были отменены. На тот момент сообщалось, что для временного хранения картина была передана в Государственный музей искусства народов Востока.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - в октябре 2020 года. Эта процедура продлена до 6 октября 2022 года.

Куликов проходи по уголовным делам о злоупотреблении полномочиями и о мошенничестве в особо крупном размере.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.