Экс-глава Мурманского пароходства задержан по делу о невыплате зарплаты и налогов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Мурманске задержан бывший генеральный директор ПАО "Мурманское морское пароходство" (ММП). Об этом сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Бывший глава ММП задержан в рамках расследования уголовного дела о сокрытии денег от налоговых органов и невыплате зарплаты. В сообщении имя обвиняемого не раскрывается. Но сообщается, что он занимал пост генерального директора с февраля по июль текущего года. Как сообщалось, по решению совета директоров ММП в этот период компанию возглавлял Алексей Глазунов.

Отмечается, что обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В ведомстве отмечают, что обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы или штраф до 2 млн рублей.

Ранее суд оштрафовал на 200 тыс. рублей акционера и бывшего генерального директора ММП Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

Брынцев занимал пост гендиректора ММП с октября 2017 года по февраль 2019 года. После в ММП дважды произошла смена генерального директора.

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с задолженностью по заработной плате. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" в июле руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов, сумма задолженности достигла 50 млн рублей перед сотней сотрудников.

14 августа пресс-служба СКР сообщила, что в отношении одного из бывших гендиректоров ММП, фамилия которого не раскрывалась, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере). По версии следствия, экс-руководитель пароходства скрыл от налоговой более 88 млн рублей, которые перечислил контрагентам.

В настоящее время пост гендиректора занимает Анатолий Юрасов, сменивший в июле текущего года Алексея Глазунова.

Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ПАО "Мурманское морское пароходство", список заявителей насчитывает 19 юридических лиц.

В начале 2019 года на аукционах в США и Великобритании были проданы теплоход "Поморье" и сухогруз "Кузьма Минин". 15 февраля пароходство продало за 150 млн рублей танкер "Варзуга". Летом на аукционе в Литве за 5 млн евро было продано судно "Иван Лопатин". Кроме того, в декабре прошлого года руководство ММП приняло решение о прекращении деятельности базы отдыха "Арктика", в марте этого года - обособленного подразделения ММП в Архангельске "БЭРНК".

По данным Российского профсоюза моряков, в июне и июле текущего года ММП продало балкеры "Виктор Ткачев" и "Петр Великий" после их стоянки в порту Абиджан (Кот-д'Ивуар) с августа 2018 года и в порту Шаньхайгуань (Китай) с февраля 2018 года соответственно. В профсоюзе не исключают, что также на продажу будут выставлены суда "Заполярье", "Северная земля", стоящие в Испании, и "Хатанга" в Польше.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 29,99% акций компании владеет Николай Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 0,91% - у АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - экс-гендиректора ММП Александра Брынцева.