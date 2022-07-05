Умер журналист-международник Георгий Зубков

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мэтр отечественной международной журналистики Георгий Зубков умер в возрасте 96 лет, сообщает Союз журналистов России (СЖР).

"На 97 году жизни скончался советский и российский журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, писатель, драматург Георгий Зубков. Об этом сообщили родные Георгия Ивановича", - говорится в сообщении СЖР.

В разное время Зубков был комментатором, заместителем главного редактора "Последних известий" на радио "Маяк", главным редактором телепрограммы "Доброе утро", политическим обозревателем, руководил радиотелецентрами советских павильонов на всемирных выставках в Монреале (1967) и Осаке (1970).

"Опыт проведения прямых эфиров (тогда еще на радио) начинался с его репортажей с Красной площади в дни парадов 1 мая и 7 ноября", - отметили в СЖР.

В начале 60-х годов Зубков входил в журналистский пул, сопровождавший в поездках тогдашнего генсека ЦК КПСС Никиту Хрущева. Являлся одним из основателей и первых работников радиостанции "Маяк", основанной в 1964 году. С 1972 по 1981 годы возглавлял в Париже региональное Отделение телевидения и радио по странам Западной Европы. Избирался в члены правления Союзов журналистов и писателей СССР. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР в области литературы и искусства.

Автор более десятка книг и драматических произведений.

Награжден Государственной премия СССР (1982) за сценарий телевизионного документального фильма "Париж. Почему Маяковский?.." и телепередачи "Парижские вечера" и "СССР - Франция: маршрутами дружбы и сотрудничества", орденом "Знак Почета", орденом "Дружбы народов". Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат Государственных премий РФ, национальной премии "Телегранд-2000" "За большой вклад в развитие международной журналистики и университетскую подготовку молодых теле- и радиожурналистов".