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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Кинофестиваль "Хрустальный источникЪ" в Ессентуках перенесен на год

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Кинофестиваль "Хрустальный источникЪ", который должен был пройти в июле в Ессентуках, перенесен на лео 2023 года из-за разногласий организаторов, сообщила мэрия города.

Кинофестиваль - авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса. В мэрии отметили, что он и компания, которая выиграла контракт на проведение кинофестиваля, до сих пор не могут "договориться о творческом взаимодействии". Поэтому фестиваль и все связанные с ним мероприятия решили перенести на год.

"Все средства, выделенные из краевого бюджета на организацию праздника, будут перенаправлены на социальные нужды", - отметили в мэрии.

Ессентуки Эвклид Кюрдзидис
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