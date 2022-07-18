РПЦ отмечает 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского

Божественная литургия в день памяти преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского отмечают в понедельник православные верующие.

Основные торжества пройдут сегодня в Троице-Сергиевой лавре, где состоится торжественное патриаршее богослужение. По словам патриарха Кирилла, празднование в честь святого позволит подчеркнуть значимость духовного измерения в жизни народа, особенно в непростые времена.

В канун празднования в лавру из Третьяковской галереи впервые после революции была принесена знаменитая икона "Троица" Андрея Рублева, написанная в XV веке.

За несколько дней до юбилея из подмосковных Мытищ в сторону Троице-Сергиевой лавры отправился многотысячный пеший крестный ход протяженностью 80 км.

В середине июня, по благословению патриарха, стартовал еще один крестный ход - всероссийский, с мощами преподобного Сергия. Согласно запланированному маршруту, ковчег со святыми мощами посетит, по меньшей мере, 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тыс. километров.

Кроме того, за два дня до юбилея в прокат был выпущен полнометражный анимационный фильм "Забытое чудо", герои которого, трое одноклассников, переносятся в XIV век, где преподобный Сергий помогает им преодолевать трудности.

Мощи преподобного были обретены спустя почти 30 лет после кончины - 18 июля 1422 года, когда монастырем управлял его ученик - преподобный Никон Радонежский. "Когда Священный Собор открыл чудотворный гроб... все увидели чудное и умиления достойное зрелище: не только честное тело святого сохранилось целым и светлым, но и одежда, в которой он был погребён, оказалась целой, совершенно не тронутой тлением", - написал об этом событии один из богословов того времени иеромонах Пахомий Логофет.