Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

РПЦ отмечает 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского

РПЦ отмечает 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского
Божественная литургия в день памяти преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре
Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского отмечают в понедельник православные верующие.

В РоссииВ честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ходВ честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ходЧитать подробнее

Основные торжества пройдут сегодня в Троице-Сергиевой лавре, где состоится торжественное патриаршее богослужение. По словам патриарха Кирилла, празднование в честь святого позволит подчеркнуть значимость духовного измерения в жизни народа, особенно в непростые времена.

В канун празднования в лавру из Третьяковской галереи впервые после революции была принесена знаменитая икона "Троица" Андрея Рублева, написанная в XV веке.

За несколько дней до юбилея из подмосковных Мытищ в сторону Троице-Сергиевой лавры отправился многотысячный пеший крестный ход протяженностью 80 км.

В середине июня, по благословению патриарха, стартовал еще один крестный ход - всероссийский, с мощами преподобного Сергия. Согласно запланированному маршруту, ковчег со святыми мощами посетит, по меньшей мере, 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тыс. километров.

Кроме того, за два дня до юбилея в прокат был выпущен полнометражный анимационный фильм "Забытое чудо", герои которого, трое одноклассников, переносятся в XIV век, где преподобный Сергий помогает им преодолевать трудности.

Мощи преподобного были обретены спустя почти 30 лет после кончины - 18 июля 1422 года, когда монастырем управлял его ученик - преподобный Никон Радонежский. "Когда Священный Собор открыл чудотворный гроб... все увидели чудное и умиления достойное зрелище: не только честное тело святого сохранилось целым и светлым, но и одежда, в которой он был погребён, оказалась целой, совершенно не тронутой тлением", - написал об этом событии один из богословов того времени иеромонах Пахомий Логофет.

Сергий Радонежский Троице-Сергиева лавра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 17 июля

Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым

Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым
Военная операция на Украине

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново

Никто не выжил при падении вертолета Robinson на Камчатке

Спасатели обнаружили пропавший на Камчатке вертолет Robinson

В Приморье обнаружили тело ребенка, пропавшего при сходе селевого потока

В Россию с зарубежных выставок вернулись все экспонаты музейного фонда РФ

В Россию с зарубежных выставок вернулись все экспонаты музейного фонда РФ

Что произошло за день: суббота, 16 июля

Один человек погиб в результате схода вагонов грузового поезда в Тульской области

Один человек погиб в результате схода вагонов грузового поезда в Тульской области

Пропавшим на Камчатке вертолетом управлял биатлонист Малиновский

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });