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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

В Троице-Сергиевой лавре отремонтируют и обновят коммуникации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU -Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий для реконструкции инженерных систем Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии, сообщила Московская епархия.

По проекту, там будет проложено 2740 метров электропроводов для освещения, 13 650 метров волоконно-оптической линии передачи, 3905 метров системы автоматического полива, 137 метров ливневой канализации и 9190 метров системы гарантированного электроснабжения.

Также планируется реконструкция подземного перехода между классным и библиотечным корпусами академии. Его полы и ступени покроют керамогранитной плиткой, стены фрагментарно отделают мраморными плитами. Предусмотрен и ремонт фасадов здания котельной.

Кроме того, будут проведены ремонтно-восстановительные работы в надвратной церкви Рождества Иоанна Предтечи, Митрополичьих покоях, Царских чертогах, Каличьей, Звонковой и Луковой башнях, книжной лавке, больничных палатах, келарском, келейном, столовом, классном корпусах, в нескольких пряслах крепостной стены и на других объектах.

Троице-Сергиева лавра Главгосэкспертиза Московская духовная академия
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