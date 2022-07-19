На набережной Ялты у музыкантов-нелегалов будут изымать инструменты

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Ялте с вечера 19 июля чиновники и полицейские начнут проводить ежедневные рейды на набережной и выявлять уличных музыкантов, которые там выступают без разрешения, у них будут изымать инструменты и усилители звука, предупредила глава администрации города Янина Павленко.

"Понимаю желание заработать, желание выступать в Ялте, но то, во что превращена набережная сегодня уличными музыкантами, стоящими на расстоянии 5-10 метров друг от друга и перекрикивающими друг друга, - доставляет крайние неудобства и в целом выглядит некорректно", - заявила она в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Крыма.

Павленко напомнила, что на набережной определены 11 локаций на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы музыканты не заглушали друг друга. Чтобы там выступать, нужно обратиться в городскую администрацию за разрешением. Однако самые популярные в Ялте уличные артисты этого не делаю, отметила она.

"Самые популярные не имеют желания обратиться в администрацию Ялты за разрешением (...) Всем добро пожаловать. Поверьте, мы найдем законный способ вас разметить", - сказала сити-менеджер.

Рейды по набережной будут проводиться каждый вечер. В проверках задействуют работников управления культуры, представителей отдела муниципального контроля администрации города и полицию.

В феврале 2020 года власти Ялты запретили на набережной громкую рекламу, когда "зазывалы" приглашают отдыхающих на прогулки по морю, в магазины или фотографироваться. Затем там проводились рейды против фотографов, которые предлагают сняться с экзотическими животными. В мае 2021 года власти начали борьбу с аниматорами в костюмах животных, которые также предлагают платные фотографии.