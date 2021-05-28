Власти Ялты начали борьбу с "зебрами-вымогателями"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Ялте департамент муниципального контроля и полицейские начали проводить рейды против аниматоров в костюмах ростовых кукол, которые фотографируются с туристами за деньги.

На набережной более десятка таких аниматоров незаконно зарабатывают, сказал "Интерфаксу" начальник департамента Вадим Ковалев.

"Аниматоры в костюмах лошадей, зебр и прочих бегают, пристают к туристам, вымогают у них деньги - от 300 до 500 рублей за фотографию, - сказал он. - Легализовываться они, естественно, не хотят".

К началу курортного сезона департамент решил усилить контроль за аниматорами, но оказалось, что уличить их сложно: они говорят, что просто гуляют по набережной и фотографируются.

"Нам приходится их снимать исподтишка, делать "контрольные закупки", чтобы привлечь к ответственности. После этого накладываем штрафы - от 2 до 5 тысяч рублей", - рассказал Ковалев.

В результате рейдов также удалось изъять у нарушителей несколько костюмов, добавил он.

Фотографов-вымогателей с экзотическими животными в Ялте почти не осталось после ряда рейдов с изъятием этих животных.