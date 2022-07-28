Владельцы кинотеатров просят не наказывать их за показ голливудских фильмов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия компаний, приостановивших работу в России, сообщил "Интерфаксу" член АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

Сейчас, по его словам, за показ таких картин кинотеатры могут привлечь к ответственности.

Во-первых, "речь идет о том, что у этих фильмов нет прокатного удостоверения, а показ любого контента без прокатного удостоверения карается рядом статей Уголовного и Административного кодексов и регламентирован ответственностью части четвертой Гражданского кодекса".

Во-вторых, сказал Исаев, из-за отсутствия у таких компаний специальных счетов типа "о", которые регламентированы указом президента "о принудительном лицензировании", кинотеатры не могут перечислить им вознаграждения, а за неперечисление таких средств также наступает ответственность.

Освобождение от ответственности откроет кинотеатрам "окно возможностей для показа голливудского контента", считает Исаев.

Кинотеатры сейчас прорабатывают техническую возможность показа голливудских фильмов, "вопрос в регламентации всей ответственности за показ данных картин, который на данный момент является незаконным".

Среди мер поддержки кинотеатров также предлагаются налоговые послабления. Эти предложения фигурируют в направленном в профильные ведомства письме главы комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, с которым ознакомился "Интерфакс".

Среди налоговых мер - освобождение кинотеатров от уплаты налога на добавочную стоимость с сопутствующих видов деятельности, таких как общепит, реклама и субаренда, если их обороты в общих доходах не превышает 50%, а общий оборот по всем видам деятельности такой организации не превышает 15 млн рублей.

Ранее АВК предлагала еще ряд мер для поддержки кинотеатров, среди которых налоговые отсрочки, отмена ряда налогов, в том числе тех, что связаны с заработной платой сотрудников. Еще одной мерой могло бы стать списание кредита ФОТ 3.0 (льготный кредит малому и среднему бизнесу - ИФ), по которому кинотеатры в марте получили отсрочку на полгода.

Компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal весной решили приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить работу в России.