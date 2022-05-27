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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Путин подписал указ о временном порядке выплат "недружественным" правообладателям

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями".

Указ принят в дополнение к мерам, предусмотренным указами главы государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" и "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Указом устанавливается временный порядок исполнения Россией, субъектами РФ, муниципальными образованиями и резидентами (должниками) денежных обязательств, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности правообладателей, причастных к недружественным действиям в отношении РФ.

В указе определен перечень правообладателей, на которых будут распространяться временные правила, согласно которым должник будет уплачивать вознаграждение, связанное с защитой авторских прав, а также другие платежи, в том числе неустойки, на специальный рублевый счет типа "О", открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Уполномоченный банк или несколько уполномоченных банков определит правительство РФ.

Режим специального счета, в том числе особенности внесения на него платежей и списания с него средств, будет устанавливаться решением совета директоров Центробанка России. Счет будет вестись только в рублях.

Как отмечается в указе, согласия правообладателя на открытие такого счета не требуется, при этом исполнение должником обязательств вне такого счета не допускается.

Положения указа не применяются к договорам на право использования результатов интеллектуальной деятельности, необходимых для ввоза на территорию РФ или производства на ее территории лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельхозпродукции, пищевых продуктов.

Он также не распространяется на договоры по оказанию услуг связи, в том числе по передаче данных через интернет и услуг по пропуску трафика. Положения указа не применяются и к договорам, заключенным в целях создания или использования на территории РФ программ для электронных вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных.

Разъяснения по вопросам применения режима специального счета "О" будет давать Центральный банк РФ, уполномоченные банки для открытия таких счетов правительству поручено определить в десятидневный срок.

Владимир Путин
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