Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Объединённая сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" приняла решение отменить запуск в кинотеатрах услуги "кинопродукт", в рамках которой зрителям планировали показывать российский фильм вместе с видеоматериалом - зарубежной картиной кинокомпаний, приостановивших свою работу в России, сообщил "Интерфаксу" гендиректор киносети Алексей Васясин.

"Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и "зарубежные видеоматериалы"", - сообщил Васясин со ссылкой на заявление компании.

Он отметил, что целью данной инициативы было "привлечение широкого внимания к проблемам отрасли кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации. Цель акции выполнена полностью".

"Совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым. Все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю полностью отсутствует. Руководство компании ожидает от министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа", - отметил он, ссылаясь на заявление киносети.

Ранее Васясин сообщил "Интерфаксу", что киносеть запускает с 1 августа проект "кинопродукт". Первым таким кинопродуктом должен был стать российский фильм "Кощей. Начало" и голливудский "Миньоны: Грювитация" студии Universal Pictures). В дальнейшем, программу показа должны были расширить, в нее могли войти фильмы кинокомпаний, которые приняли решение уйти из России. По словам Васясина, основная цель акции была в привлечении внимания министерства культуры "для разработки мер поддержки кинотеатров по выходу из создавшейся ситуации".

Зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в РФ.