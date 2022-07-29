Путин поручил правительству учредить стипендию имени Ирины Антоновой

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом об увековечении памяти руководителя Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой поручил правительству учредить стипендию ее имени.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет об учреждении 12 стипендий имени Антоновой для студентов, которые учатся в вузах по специальности "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и еще одной стипендии для направления "История искусств".

Правительство определит порядок назначения этих стипендий.

Мэрии Москвы указ рекомендует присвоить имя Антоновой одному из объектов улично-дорожной сети города.

Искусствовед Ирина Антонова с 1945 года работала в ГМИИ имени Пушкина и затем руководила им более 50 лет, с 1961 по июль 2013 года. 1 июля 2013 года она перешла на специально созданную должность президента музея, а директором ГМИИ стала Марина Лошак.

Ирина Антонова умерла 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет от осложнений от COVID-19. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

На фасаде ГМИИ в марте 2021 года установили в память о ней мемориальную доску, соразмерную доскам создателей музея Ивана Цветаева и Юрия Нечаева-Мальцева. В 2022 году была установлена доска на доме на Покровском бульваре, где Антонова жила.