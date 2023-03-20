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В РФ учредили стипендию имени учёного-искусствоведа Ирины Антоновой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ учредило персональную студенческую стипендию имени президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Антоновой, скончавшейся в 2020 году.

КультураУмерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина АнтоноваУмерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина АнтоноваЧитать подробнее

Уточняется, что стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября, на 12 месяцев. Размер каждой из них составит 15 тыс. рублей ежемесячно. Претендовать на получение стипендий смогут студенты-очники, которые учатся в вузах по направлениям подготовки "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" (12 стипендий) и "История искусств" (1 стипендия).

Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать учёные советы вузов. Решение о стипендиатах будет принимать Минкультуры по результатам конкурсного отбора.

Ирина Антонова с февраля 1961 по 2013 год являлась директором ГМИИ. После занимала пост президента музея. Она скончалась 30 ноября 2020 года, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

Антонова - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат множества наград, была членом Российской академии художеств, почетным доктором РГГУ.

правительство ГМИИ им Пушкина Ирина Антонова
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