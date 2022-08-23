Усадьбу Поливанова в Москве продают за 228,3 млн рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" выставил на торги усадьбу Поливанова в Денежном переулке в Москве, покупатель сможет использовать особняк - памятник культуры федерального значения - под инвестиционные проекты: открыть там магазины, рестораны, другие объекты, проводить выставки, сообщили в институте развития.

Начальная цена лота - 228,34 млн рублей. Заявки от претендентов принимаются до 19 сентября. Торги пройдут 23 сентября.

Продается деревянное здание площадью 768,2 кв.м и участок площадью 0,16 га на углу Денежного и Глазовского переулков (Денежный переулок, владение 9/6). Дом был построен в 1823 года для поручика Александра Поливанова на допожарном каменном фундаменте конца XVIII века.

После 1917 года здание передали под коммунальные квартиры. Особняк в 1951-1954 годах реставрировали по типовым чертежам XIX века и воссоздали ограду и ворота. В начале 2000-х зданию вернули исторический цвет и восстановили интерьер, а также оборудовали систему контроля влажности.

Новый инвестор будет обязан сохранять памятник в порядке, а также использовать его по закону. Сейчас закон разрешает вести в имущественном комплексе историко-культурную деятельность и предполагает общественное использование объектов капитального строительства, однако покупатель может внести изменения в правила землепользования и застройки Москвы, расширив возможности использования усадьбы.