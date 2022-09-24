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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Умерла Луиза Флетчер, получившая Оскар за роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американская актриса Луиза Флетчер скончалась в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press.

Она умерла во сне в своем доме во Франции.

Самой известной ролью Флетчер стало участие в картине 1975 года "Пролетая над гнездом кукушки". Она сыграла жестокую медсестру Милдред Рэтчед, работающую в клинике для душевнобольных, куда попадает персонаж Джека Николсона.

Эта роль принесла ей премии "Оскар", "Золотой глобус" и мировую известность. Сама Флетчер говорила, что только к середине съемок осознала, скольким актрисам предлагали эту роль, но они не захотели предстать на экране в виде ужасной медсестры.

Она также снималась в фильмах "Жестокие игры", "Цветы на чердаке", сериале "Бесстыжие".

Хроника 05 января 2019 года – 24 сентября 2022 годаУмершие знаменитости
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