Умерла Луиза Флетчер, получившая Оскар за роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американская актриса Луиза Флетчер скончалась в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press.

Она умерла во сне в своем доме во Франции.

Самой известной ролью Флетчер стало участие в картине 1975 года "Пролетая над гнездом кукушки". Она сыграла жестокую медсестру Милдред Рэтчед, работающую в клинике для душевнобольных, куда попадает персонаж Джека Николсона.

Эта роль принесла ей премии "Оскар", "Золотой глобус" и мировую известность. Сама Флетчер говорила, что только к середине съемок осознала, скольким актрисам предлагали эту роль, но они не захотели предстать на экране в виде ужасной медсестры.

Она также снималась в фильмах "Жестокие игры", "Цветы на чердаке", сериале "Бесстыжие".