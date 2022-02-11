В Старомонетном переулке в Москве археологи нашли изразцы, монеты и трубки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Археологи в ходе зимних исследований обнаружили в Старомонетном переулке в Замоскворечье сотни артефактов XV-XX веков, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. Среди находок - изразцы, посуда, монеты и курительные трубки.

Находки условно поделены на две группы: изразцы и предметы быта, включая монеты.

В первую группу вошли лицевые изразцы печей, ножки и прочее. Самым древним специалисты считают обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом, датированный концом XV - началом XVI века. На 100 лет моложе муравленые изразцы с растительными узорами и муравленая ножка печи. К XVIII столетию относят разноцветные изразец и колонку.

Ко второй группе археологи отнесли красноглиняные турецкие трубки конца XVIII - начала XIX века, изготовленные в Москве, а также голландские белоглиняные трубки XVIII века.

Самые ранние из найденных монет были в ходу во времена Алексея Михайловича Романова, а самые поздние - времен правления Николая II. Отдельно в Мосгорнаследии отметили памятную медаль с парижской выставки 1878 года с изображением дворца Трокадеро. Ранее накладку на шкатулку с той выставки обнаружили во время археологических исследований на Сретенке.

Из посуды археологи нашли чернолощеные кувшин, лампаду и носик от сосуда, а также горшок из белой глины XVIII века. Также были найдены пряжки от одежды и разнообразные повседневные мелочи. Из металлических изделий специалисты отметили медную кофейную турку со следами частого использования, а также полоз от конька, скорее всего, XIX века.

Артефакты пройдет лабораторный анализ, будут описаны и отреставрированы по мере необходимости.

В переулке глубина культурного слоя достигает четырех метров. Раскопки позволили составить одну из самых обширных коллекций артефактов, выявленных археологами в пределах одной улицы.

"Работы в Старомонетном переулке - яркий пример зимнего раскопа. Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов тепла. Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов. За время исследований ученые добыли множество интересных находок. Сейчас они проходят первичную обработку в мастерских", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.