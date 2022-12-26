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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Глава Мосгорнаследия представил найденные археологами баночки для икры

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов представил археологические находки, сделанные в столице в 2022 году. В частности, он показал фаянсовые баночки XIX века, в к4оторых продавали черную икру, масло, сметану и творог. Баночки нашли в Старомонетном переулке в культурном слое начала ХХ века.

Там же обнаружили фарфоровую чайную кружку, выпущенную в 1903 году в честь 200-летия основания Санкт-Петербурга и статуэтку дамы из бисквитного фарфора.

На исторической территории Певческой слободы был найден клад времен Петра I из 42 серебряных монет-чешуек и 16 медных копеек. Это небольшие карманные деньги, которые принадлежали небогатому горожанину.

На Ильинке в уходящем году археологи нашли предметы, характерные для быта москвичей в XVI–XIX веках, в том числе фрагменты печных изразцов. Целую деревянную миску XVII века в Мосгорнаследии назвали редкой находкой: раньше деревянную посуду, пришедшую в негодность, использовали для растопки печи.

В колодце на Ильинке нашли глиняный кувшин XVII века оплетенный берестой для теплоизоляции. В культурных слоях XIV–XIX веков было найдено множество свинцовых товарных пломб, которыми маркировали ткани, которые купцы привозили из Фландрии, Германии, Франции, Англии. Там же, на Ильинке, археологи нашли большую печать с растительным орнаментом.

На Пятницкой улице была найдена ножка от европейского стеклянного бокала рёмер, которые предназначались для рейнских вин. В Москве впервые нашли такой большой фрагмент рёмера.

"В 2022 году было обнаружено порядка 250 тысяч археологических предметов. Из них почти 12 тысяч — это индивидуальные находки. Остальное — массовый керамический материал, фрагменты органики, стекла, черного и цветного металла. Площадь проведения раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров", - сообщил Емельянов. Археологи работали на 659 площадках, в том числе в центре Москвы и в ТиНАО.

Москва Мосгорнаследие Алексей Емельянов Ильинка
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