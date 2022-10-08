Музей русского импрессионизма представит выставку мастеров Саратовской школы живописи

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Выставка "Александр Савинов. Миражи" пройдет в Музее русского импрессионизма с 21 октября по 22 января, для посетителей выставки будет доступен спецпроект, на котором будут представлены работы авторов Саратовской школы живописи, сообщили организаторы проекта.

На выставке Савинова –одного из представителей Саратовской школы живописи наряду с Виктором Борисовым-Мусатовым, Кузьмой Петровым-Водкиным и Павлом Кузнецовым, будут представлены работы, характеризующие разные периоды творчества живописца: от ученических экспериментов до зрелых произведений из фондов Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева и других музеев России, а также редкие произведения из частных собраний.

Так, посетители впервые увидят посмертный портрет Павла Харитоненко – мецената

и промышленника, по заказу которого Савинов расписывал храм-музей Спаса Всемилостивейшего в имении Натальевка под Харьковом. К выставке отреставрированы "Балкон, увитый цветами. Рим" из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова и "Портрет Надежды Неслуховской" из частной коллекции. Также при участии Фонда поддержки национальной премии "Гражданская инициатива" была восстановлена работа "Окно" из Курганского областного художественного музея. Кроме того, пространство выставки дополнят тактильные копии картин, ставшие обязательной частью экспозиций Музея русского импрессионизма.

Параллельно с выставкой на третьем этаже музея пройдет спецпроект "Миражи. Саратовская школа", который раскроет феномен Саратовской школы живописи, представители которой на рубеже XIX – XX веков пошли по особому пути и создали оригинальную художественную манеру: в противовес врубелевскому "демонизму" художники писали мир гармонии и покоя. В состав экспозиции войдут работы Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Уткина, Александра Карёва и других.

Мир художников Саратовской школы представят произведения из фондов Государственного музея изобразительного искусства Республики Татарстан, Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского, Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева и частных собраний,.