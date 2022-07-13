Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Третьяковка ввела недельный "проездной" для постоянных экспозиций

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея начала продавать "Туристический билет", с помощью которого можно в течение семи дней посетить постоянные экспозиции галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу.

По этому билету можно в течение недели с момента покупки сходить на выставку "Шедевры русского искусства XI - начала XX века" в Лаврушинском переулке и экспозицию "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке, это можно будет сделать в разные дни.

В галерее рассчитывают, что "Туристический билет" позволит избежать очередей на покупку билетов в кассах музея и заранее спланировать визит. Купить его можно на сайте Третьяковки и в кассах музея.

Москва Третьяковская галерея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новым худруком "Театра Луны" стал режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

Новым худруком "Театра Луны" стал режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов
Умершие знаменитости

Умер исполнитель роли Сонни в "Крестном отце" Джеймс Каан

Умер исполнитель роли Сонни в "Крестном отце" Джеймс Каан
Умершие знаменитости

Умер актер Сергей Сосновский

Умер актер Сергей Сосновский

Более тысячи экспонатов сгорело в музее Римского-Корсакова

Более тысячи экспонатов сгорело в музее Римского-Корсакова

Глава Минкультуры отметила любовь миллионов зрителей к персонажам Шварцмана

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });