Третьяковка ввела недельный "проездной" для постоянных экспозиций

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея начала продавать "Туристический билет", с помощью которого можно в течение семи дней посетить постоянные экспозиции галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу.

По этому билету можно в течение недели с момента покупки сходить на выставку "Шедевры русского искусства XI - начала XX века" в Лаврушинском переулке и экспозицию "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке, это можно будет сделать в разные дни.

В галерее рассчитывают, что "Туристический билет" позволит избежать очередей на покупку билетов в кассах музея и заранее спланировать визит. Купить его можно на сайте Третьяковки и в кассах музея.