Пушкинский музей продлит часы работы ради коллекции братьев Морозовых

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина продлит часы работы до десяти вечера до 30 октября из-за большого числа желающих посетить выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в последние дни ее работы.

"С 18 по 30 октября главное здание Пушкинского музея будет работать для посетителей до 22:00", - сообщил телеграм-канал музея.

Кассы будут работать до 21:00, в главное здание можно будет войти только до этого часа. Режим работы галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков останется прежним.

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" проводится с 28 июня до 30 октября. В экспозицию вошли работы Дени, Сислея, Писсарро, Ренуара, Моне, Синьяка, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина, Левитана, Шагала, Кустодиева, Серова, Виноградова, Сурикова из собраний Пушкинского музея, Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи. В коллекции 600 экспонатов - около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.