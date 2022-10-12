На выставке в 2023 году в Кремле представят мифы о шапке Мономаха

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В 2023 году в Музеях Московского Кремля пройдет, в частности, выставка "Легендарные реликвии Оружейной палаты" об исторических мифах, связанных с экспонатами музеев, например, с шапкой Мономаха.

Об этом сообщила гендиректор музеев Елена Гагарина, представляя в Минкультуры планы ММК по выставкам.

По ее словам, Музеи Кремля в Москве запланировали в 2023 году две крупных выставки, и еще три проведут в регионах.

В марте 2023 года в Кремле откроется выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", которая была подготовлена для Ватикана. Выставка посвящена воплощению в искусстве и религиозной культуре воинской добродетели, изображению святых воинов. Среди представленных работ на выставке - Икона архангела Михаила, икона Святого Георгия XIII века, памятники резной скульптуры и другие произведения. Экспозицию разместят в Успенской звоннице и в выставочном зале Патриаршего двора.

"Легендарные реликвии Оружейной палаты" откроется в октябре 2023 года.

В Хабаровске Музеи Кремля в сентябре откроют выставку "Александр II: освободитель и реформатор", на которой будет представлено 50 экспонатов, посвященных императору и позволяющая создать образ реформатора. Многие экспонаты будут показаны впервые.

В Челябинске в октябре откроется экспозиция "Благочестие государей. Вклады русских царей в православные храмы" о покровительстве Рюриковичей и Романовых монастырях и русскому церковному искусству.

В музее истории Дальнего Востока им. Арсеньева во Владивостоке ММК в сентябре откроют выставку "Покорители морей и дары океанов в памятниках Музеев Московского Кремля". Главным экспонатом станет пасхальное яйцо фирмы Фаберже "Память Азова", созданное мастером в честь плавания наследника престола, будущего императора Николая II по странам Востока. В вестибюле музея пройдут выставки "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору", "Сокровищница датского короля Кристиана IV" и "Луганский рабочий, последний житель Кремля. Памяти маршала К.Е. Ворошилова".