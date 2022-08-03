Реставрацию Литинститута в Москве завершат до конца 2022 года

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Реставрация и реконструкция зданий комплекса Литературного института имени Горького в Москве завершатся в 2022 году, сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства". Там заверили, что здания общей площадью 4,5 тысячи кв.м сохранят исторический облик.

"Завершены реставрационные работы по восстановлению интерьеров начала XX века в корпусах института: деревянных потолочных карнизов с фризом, лепного декора и художественного паркета. Выполнено подключение объекта к сетям инженерного обеспечения, оформлены акты технологического присоединения", - говорится в сообщении.

Сейчас на объекте монтируют внутренние инженерные системы зданий, отделывают помещения, обустраивают внутренние деревянные двери и мраморные подоконники. Ведется поставка технологического оборудования и мебели.

Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации в 2021 году. Он предусматривает, в том числе, полную замену всех инженерных систем и благоустройство территории литинститута.

В апреле 2022 года "Единый заказчик в сфере строительства" сообщал, что студенты смогут вернуться в комплекс на Тверском бульваре уже 1 сентября.

Институт занимает историческое здание усадьбы XVIII-XIX веков постройки, оно признано объектом культурного наследия.