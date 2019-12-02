Серебренников стал лучшим режиссером по версии премии "Звезда театрала"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Лучшим режиссером по версии премии "Звезда театрала" стал Кирилл Серебренников за спектакль "Барокко" "Гоголь-центра", премьера которого состоялась во время домашнего ареста режиссера, церемония награждения проходит в Театре имени Евгения Вахтангова.

Награду вместо режиссера подучил директор "Гоголь-центра" Алексей Кабешев.

"Кирилл, к сожалению, не смог приехать, потому что расписание сегодня очень сложное, между судами, съемочной площадкой и театром, поэтому он попросил меня присутствовать здесь. Я хочу напомнить, что этот спектакль выпускался тогда, когда Кирилл был под домашним арестом. Это отдельный спектакль и отдельная пьеса, и я надеюсь, что он на меня не обидится, если я скажу, что эта премия не только его, но всего театра", – сказал Кабешев.

Отличительной особенностью премии "Звезда театрала" является то, что лауреатов выбирают зрители с помощью голосования на сайте премии.

Фигурантам "дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн рублей бюджетных средств в составе организованной группы, выделенных в 2011-2014 гг. основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование дела в 2018 году было завершено – с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский; экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

В середине сентября 2019 года суд вернул дело генпрокурору из-за недостатков при составлении обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Подсудимые отрицают вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного для различных целей в период работы АНО госфинансирования.