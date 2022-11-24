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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"
Премьера сериала "Монастырь" в Москве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверение сериалу "Монастырь".

"Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания ЛУНАПАРК" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, Минкультуры России передало материалы по сериалу "Монастырь" на экспертную оценку в Русскую Православную Церковь.

"В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии", - уточнили в министерстве.

Драматический сериал "Монастырь" рассказывает о девушке, которая спряталась от опасных людей в монастыре. Сериал доступен на стриминговой платформе "Кинопоиск". В главных ролях в сериале снялись Настя Ивлеева, Филипп Янковский, Мария Миронова и Марк Эйдельштейн.

Минкультуры РФ РПЦ
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