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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В РПЦ одобрили отказ сериалу "Монастырь" в прокатном удостоверении

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви подтвердили негативное отношение к сериалу "Монастырь" и согласились с решением Минкультуры не выдавать ему прокатное удостоверение.

"Нет сомнений, что решение Министерства культуры будет поддержано большинством верующих Русской церкви, которые уже направляют жалобы против сериала "Монастырь", - написал у себя в телеграм-канале замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, летом 2022 года создатели фильма обращались к РПЦ с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, однако им было отказано, поскольку сериал, по мнению представителей церкви, не заслуживал поддержки.

"Решив обойтись без нашей помощи, создатели фильма нашли возможность договориться о съёмках в Кирилло-Белозерском монастыре, который по статусу является музеем, самостоятельно решающим вопрос допуска съёмочной группы на объект", - рассказал Кипшидзе.

Церкви этот сериал не был представлен полностью для закрытого просмотра, что, как отметил Кипшидзе, является нормальной практикой даже для таких фильмов, как "Страсти Христовы" Мела Гибсона. О содержании сериала в РПЦ судили только по сценарию, "который, кстати, не содержал ни сцен сексуальной оргии, ни употребления наркотиков, которые мы наблюдали в просмотренных 1-й и 2-й сериях", отметил представитель церкви.

"Анализируя имеющийся в нашем распоряжении сценарий, можно заключить, что фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве", - резюмировал Кипшидзе.

Он заверил, что синодальный отдел поддерживает творческую свободу и призывает кинематографическое сообщество к съёмкам фильмов о жизни Церкви, готов оказывать поддержку "добронамеренным режиссёрам и сценаристам", организовывать съемки в храмах и монастырях, а также безвозмездно консультировать создателей фильмов.

В сериале "Монастырь" рассказана история девушки, которая спряталась от опасных людей в православной обители. В главных ролях снялись Настя Ивлеева, Филипп Янковский, Мария Миронова и Марк Эйдельштейн.

О решении Минкультуры отказать сериалу в прокатном удостоверении стало известно 24 ноября. В министерстве сослались на экспертную оценку церкви: "В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии"

РПЦ Минкультуры Вахтанг Кипшидзе
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