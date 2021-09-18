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Фильму "Искушение" отказали в прокате в РФ из-за провокационной сцены

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена из-за сцены провокационного характера, сообщили в субботу в ведомстве.

КультураМинкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение"Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение"Читать подробнее

"В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которая расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", - сказали в министерстве, комментируя отказ в прокатном удостоверении картине.

Ранее сообщалось, что ведомство отказало компании-прокатчику Capella Film в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Искушение", ссылаясь на Правила выдачи прокатных удостоверений.

Фильм, ранее номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, должен был выйти в российский прокат с 7 октября.

Сюжет картины рассказывает о событиях в Италии эпохи Возрождения.

Минкультуры Пол Верховен Искушение

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