Актера Ивана Краско планово госпитализировали

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист России Иван Краско планово госпитализирован в Городскую Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге в связи с ранее диагностированным гипертоническим кризом, сообщил "Интерфаксу" представитель артиста Вячеслав Смородинов.

"Это плановая госпитализация. Мы стараемся, чтобы он всегда был в тонусе. Ему, конечно, тяжеловато в силу возраста, но это было наше решение. Все было планово, запланировано. Он находится в Мариинской больнице", - сказал он в понедельник.

Краско родился 23 сентября 1930 года. Советский и российский актер, народный артист России. В 1953 году окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". После окончания Ленинградского театрального института имени Островского был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького. С 1966 года - актёр Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

В кино дебютировал в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в психологическом детективе "Авария". Исполнил более ста ролей, в частности, в фильмах "Господин оформитель" (1988), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2001).