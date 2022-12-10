Сборник Цветаевой продали почти за 3 млн руб. на аукционе "Литфонда"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Последний "доэмигрантский" сборник стихов Марины Цветаевой продали на торгах, посвященных Иосифу Бродскому, почти за 3 млн рублей, сообщили в субботу в аукционном доме "Литфонд".

"Аукционный дом "Литфонд" и Музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты" провели совместный аукцион, на котором проданы памятные раритеты, связанные с жизнью и творчеством выдающегося поэта. Ставки на многие лоты выросли многократно", - говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома.

Так, цена за письмо Бродского с рисунками для близкой подруги выросла с 240 тыс. рублей до 1,1 млн рублей, ставка за тетрадь с рисунками времен ссылки выросла с 160 тыс. рублей до 1 млн рублей, а за фотоподборку из 43 снимков периода эмиграции с автографами поэта с 95 тыс. рублей до 750 тыс.

Часть вырученных по итогам торгов средств будет направлена на нужды мемориальной квартиры Бродского.

Все памятные вещи были представлены из частных собраний и семейных архивов.

Самым дорогим лотом аукциона стал экземпляр последнего "доэмигрантского" сборника стихов Марины Цветаевой - "Версты", напечатанный еще в России. Это самый объемный из всех прежде изданных ее сборников, в который вошли 84 стихотворения, в их числе - посвященные Александру Блоку и Анне Ахматовой. Сборник Цветаевой был продан за 2,9 млн рублей.

Также на торгах была продана рукопись поэтических переводов Анны Ахматовой для сборника "Корейская классическая поэзия" с автографом переводчика. Ставка выросла более чем втрое: с 220 тыс. рублей до финальных 725 тыс. руб.

Вдвое выросла ставка в ходе торгов за аудиокассету с записью выступления Бродского 11 января 1990 года в Париже в Ecole Normale Superieure, которое посетила Мария Соццани, впоследствии ставшая последней спутницей жизни поэта. Раритетная запись была выставлена за 55 тыс. рублей, а продана за 120 тыс. рублей.

Торги прошли 8 декабря.