Раритетный пушкинский четырехтомник ушел с молотка за 12 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Раритетный поэтический четырехтомник Пушкина "Стихотворения" продали на торгах за 12 млн руб., сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

"До сих пор аналогов продаж этого уникального комплекта "Стихотворений" Пушкина, включающего все четыре части, на открытом аукционном рынке еще не было. В ходе торгов ставка за редчайшее собрание поднялась с 9 млн рублей до 12 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома.

Как рассказали в "Литфонде", книги, вошедшие в четырехтомное собрание "Стихотворений" Пушкина, издавались в течение почти шести лет - с 1829 по 1835 годы, и достать их в полном комплекте даже в XIX веке было чудом, а в ХХ веке с проданным экземпляром уже связана целая история. "Комплект хранился в библиотеке российско-чешского историка, библиофила и библиографа Владимира Тукалевского, которого в 1936 году в ходе судебного процесса по так называемому делу "Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра" объявили агентом Льва Троцкого и приписывали участие в покушении на Сталина", - говорится в сообщении.

Еще одно издание Пушкина - сборник "Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П." (Санкт-Петербург, типография Плюшара, 1831 г.), выпущенное без указания имени автора, ушло с молотка за 3 млн руб.

Книга "Публия Овидия Назона XV книг превращений / пер. и объясн. А. Фета" (Москва, типография А.И. Мамонтова и К, 1887г.) с дарственной надписью рукой Афанасия Фета Григорию Данилевскому была продана за 180 тыс. руб.

Первая книга Сергея Есенина "Радуница" (Петроград, Издательство Аверьянова, 1916 г.) со стартовых 70 тыс. руб. цена выросла в ходе торгов до финальных 95 тыс. руб. За 70 тыс. руб. ушли с молотка каждый из двух годовых комплектов номеров "Новый ЛЕФ. Журнал Левого фронта искусств" (подборки за 1927 и за 1928 годы), во всех выпусках которого принимал непосредственное редакторское Владимир Маяковский до своего ухода из журнала в декабре 1928 года. Первая книга Александра Блока "Стихи о прекрасной даме" (Москва, Гриф, 1905 г.), которая была напечатана в символистском издательстве "Гриф" по предложению его основателя - поэта Сергея Соколова, ушла с молотка за 55 тыс. руб.

Впервые выставленный на российском аукционе дружеский шарж работы итальянского оперного певца Энрико Карузо на Джакомо Пуччини покинул торги по ставке 60 тыс. рублей.