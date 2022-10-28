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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

"Союзмультфильм" отсудил 8 млн руб. за использование образов Чебурашки и Крокодила Гены

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы взыскал 8 млн рублей в пользу кинокомпании "Союзмультфильм" за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в символике ресторана "Тебурасика", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

Представители заведения, как уточнили в пресс-службе "Союзмультфильма", в ходе разбирательства предоставили сведения о том, что в 2022 году название "Тебурасика" было изменено на "Тебураси бар", а сами изображения персонажей убраны из символики, меню, а также полиграфической продукции ресторана.

"Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярного анимационного героя. "Союзмультфильм" внимательно следит за соблюдением права на интеллектуальную собственность и всегда открыт к переговорам, взаимодействию на правомерных основаниях", - отметил юрист киностудии Антон Стружков.

Судебное разбирательство началось в декабре 2020 года, когда киностудия "Союзмультфильм" обратилась с иском к ресторатору Дмитрию Левицкому о прекращении использования образов и имен Чебурашки и Крокодила Гены в оформлении ресторана "Тебурасика". Общая сумма исковых требований составила 8 млн руб.

Союзмультфильм
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