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Умер создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман

Умер создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман
Мультипликатор Леонид Шварцман
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в "Союзмультфильме".

Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске.

В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. С 1948 работал на киностудии "Союзмультфильм", в 1951 окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963 года стал работать самостоятельно, а с 1975 года - как режиссёр.

Шварцман известен как художник-постановщик, он принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.

Среди его работ такие мультфильмы как "Аленький цветочек", "Котёнок по имени Гав", "38 попугаев", "Золотая антилопа", "Осторожно обезьянки" и многие другие.

Союзмультфильм Леонид Шварцман
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