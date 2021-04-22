Председатель жюри ММКФ заболел COVID-19 и в Москву не приедет

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Председатель жюри Московского международного кинофестиваля филиппинский режиссер Брийанте Мендоса примет участие в кинофестивале дистанционно, поскольку заразился коронавирусом, объявил на брифинге президент фестиваля Никита Михалков.

По его словам, Мендоса записал видеообращение, которое покажут на церемонии открытия. Он пожелал Мендосе здоровья и скорейшего выздоровления.

Кроме Мендосы, в жюри основного конкурса 43-го Московского международного кинофестиваля вошли бразильский режиссер Карим Айнуз, сербский актер Милош Бикович, российский кинокомпозитор Юрий Потеенко, который написал музыку к фильмам "Ночной дозор", "Анна Каренина", "Доктор Лиза" и режиссер Нигина Сайфуллаева.

Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно.

Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA. После этого его решили всегда проводить в апреле.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса смотр был перенесен на октябрь.

в 2021 году ММКФ пройдет с 22 до 29 апреля.