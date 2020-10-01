В столице открылся Московский международный кинофестиваль

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель жюри основного конкурса режиссер Тимур Бекмамбетов и народная артистка РСФСР Светлана Крючкова объявили об открытии 42-го ММКФ.

Торжественная церемония открытия проходит в театре "Россия" в четверг вечером, передает корреспондент "Интерфакса".

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время церемонии зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина к организаторам и участникам смотра. От себя Мединский добавил, что "я посчитал, имею честь в девятый раз участвовать в открытии ММКФ, оглашая приветствие президента РФ".

Ведущий церемонии актер Алексей Агранович, обращаясь к зрителям, отметил, что в этом году фестиваль будет посвящен только кинематографу. "42-й фестиваль останется в памяти каждого из нас, он будет самым непохожим на все фестивали. Это будет самый деловой, самый дисциплинированный фестиваль", - сказал он.



В основном конкурсе ММКФ - 13 фильмов, из них четыре российских.

Среди гостей церемонии в этом году - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава Фонда кино Вячеслав Тельнов, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, режиссеры Светлана Дружинина, Валерий Тодоровский, глава "Москино" Наталья Мокрицкая, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актеры Светлана Крючкова, Александр Раппопорт, Оксана Акиньшина и другие.



ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно.

Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за проведения в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе. В этом году из-за пандемии коронавируса смотр был перенесен на октябрь.

ММКФ продлится до 8 октября.