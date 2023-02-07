На нацпроект "Культура" в 2023 году направят более 54 млрд рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На реализацию нацпроекта "Культура" в 2023 году предусмотрено более 54 млрд рублей из федерального бюджета, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой после совещания о реализации нацпроекта в 2022 и 2023 годах.

Голикова, комментируя итоги года, отметила, что "несмотря на новые вызовы, с которыми столкнулась наша страна в 2022 году, основные задачи, которые мы перед собой ставили на год, были реализованы, и большинство регионов достигло заявленных результатов".

"Уровень кассового исполнения национального проекта "Культура" - один из самых высоких среди всех нацпроектов: 99,9%. В 2022 году он реализован на 99,95%", - сказала вице-премьер.

Министр культуры Ольга Любимова назвала задачи нацпроекта. Так, по ее словам, в 2023 году по всей стране планируется построить и капитально отремонтировать еще 242 дома культуры, поставить 54 автоклуба, переоснастить по модельному стандарту 218 муниципальных библиотек, оснастить 316 и реконструировать, капитально отремонтировать 82 региональных и муниципальных музея, оснастить более 313 детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Министр уточнила, что нацпроект в 2023 году дополнен двумя мероприятиями: будет оснащено 52 региональных и муниципальных театра, четыре таких театра в Республике Бурятия, в Приморском крае, в Ивановской и Вологодской областях будет реконструировано и капитально отремонтировано.

Кроме того, планируется провести Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов, восемь выставочных проектов федеральных и региональных музеев, пять фестивалей детского творчества различных жанров, оказать государственную поддержку 1 тысяче лучших учреждений и 1 тысяче лучших работников сельских учреждений культуры. К открытию запланировано 73 виртуальных концертных зала. Будет оцифровано 5 тысяч фильмовых материалов, 8 тысяч книжных памятников.

В 2023 году продолжится интеграция новых регионов в культурную жизнь страны, они получат поддержку в рамках нацпроекта "Культура". Так, в 2023 году министерство планирует организовать культурно-образовательные поездки для не менее чем 10 тысяч школьников из новых регионов. Помимо этого, на территории новых регионов в этом году организуют 10 передвижных выставочных проектов, мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, программы "Конвейер Росгосцирка".

"Начался уже пятый год реализации национального проекта "Культура". Как и прежде, для нас важным остается безусловное соблюдение сроков и объемов выполнения результатов каждого из федеральных проектов нацпроекта. Мы делаем общее дело, поэтому работать нужно максимально синхронизировано, а главам регионов взять на контроль исполнение каждого результата", - отметила Голикова.