Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2021 году были исполнены на 97,8% от плана, составив 2,549 трлн рублей, наименьший процент исполнения был по проекту "Образование" - 89,8%, (131,52 млрд рублей), сообщил Минфин.

По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" расходы были исполнены на 93,4% (38,315 млрд рублей), "Здравоохранение" - на 95,2% (243,35 млрд рублей). Также на 95,2% исполнены расходы на проект по малому и среднему предпринимательству.

Лучше всего были исполнены расходы по проектам "Жилье и городская среда" - 99,8% (262,97 млрд рублей), "Безопасные качественные дороги" - 99,8% (364,2 млрд рублей), "Наука и университеты" - 99,4% (80,114 млрд рублей) и "Международная кооперация и экспорт" - 99,2% (124 млрд рублей).

Расходы на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) исполнены на 98,8%.

По проектам "Демография" и "Культура" расходы исполнены на 98,7% и 98,8%, соответственно. Расходы на проект "Экология" выполнены на 97,7%, "Производительность труда" - 97,9%, "Цифровая экономика РФ" - 95,8%.