Путин увеличил размер бюджетных средств на выплату грантов в области культуры

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении суммы, выделяемой из федерального бюджета на выплату грантов в области культуры и искусства с 2023 года до 8,6543 млрд рублей в год. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее на гранты в этой области в год выделялось 8,6126 млрд рублей.

Также расширен перечень получателей грантов, в него добавлен "Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка".