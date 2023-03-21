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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Елизавета Лихачева в ближайшее время изучит ситуацию в ГМИИ имени Пушкина

Только после этого она сможет представить какие-либо планы о работе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Новый директор Государственного музея изобразительных искусств имении Пушкина Елизавета Лихачева сможет представить свои планы на новой работе после того, как изучит, что происходит в ГМИИ.

"Понимания (о том, как будет выстроена работа на новом посту - ИФ) пока нет, потому что я вижу то же, что видят все, - фасад Пушкинского музея, и не знаю, что там происходит внутри. Поэтому какое-то время я потрачу на понимание того, что там происходит. После этого я буду готова говорить о каких-то планах", - сказала Лихачева "Интерфаксу".

По ее словам, у нее уже есть понимание некоторых проблем Пушкинского музея, которые необходимо решать - ремонт здания и кадры.

Говоря о выставочной политике Пушкинского музея, Лихачева сообщила, что пока планов по ее изменению нет. "Пока выставочный план утвержден до 2024 года, дальше будем смотреть", - сказала собеседница агентства.

21 марта Минкультуры России сообщило, что Марина Лошак, которая руководила ГМИИ с 2013 года, оставит пост директора по собственному желанию, а музей возглавит Лихачева - теперь уже бывший директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Лихачева.

Марина Лошак сказала, что считает свой уход из Пушкинского музея своевременным и намерена остаться в России и заняться новыми проектами.

Елизавета Лихачева - российский музейный работник, искусствовед, историк искусства. Музей архитектуры она возглавляла с 2017 года.

За время руководства Елизаветы Лихачевой в Музее архитектуры было организовано более 80 выставочных проектов. Среди них такие выставки, как "Архитектура стадионов", "Матвей Казаков и допожарная Москва", "Эпоха Модерна", "Шухов. Формула архитектуры", "Профессия - реставратор", а также временная экспозиция "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF". Один из наиболее ярких проектов Лихачевой - работа в Доме Мельникова.

ГМИИ Пушкина Елизавета Лихачева Минкультуры Марина Лошак Музей Архитектуры
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